المليشيات تدمر 63 معلما أثريا بعد نهبها فى الجوف

دمرت مليشيا الحوثى ، أكثر من 63 معلما أثريا ومدن تاريخية، بعد نهبها فى محافظة الجوف شمال اليمن.

وكشف تقرير لمكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف - وفقا لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية / اليوم الأربعاء/ - أن مليشيات الحوثى عمدت إلى نهب الآثار، من تحف وأحجار منقوشة، فضلا عن تدميرها 63 معلما أثريا ومدن تاريخية أصبحت شبه مهدمة كلياً.

ومن أبرز المدن والمعالم التى تعرضت للدمار والتخريب فى الجوف مدن نشأن، وكمنة، وهرم، وإنبا، ونشق، إضافة إلى المدن الشهيرة والمعروفة كبراقش، وقرناو، والخربة البيضاء والخربة السوداء.

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وأوضح التقرير أن مليشيات الحوثى وخلال الفترة من 2015 إلى 2018 أقدمت أيضا على تفجير وتدمير 1722 ممتلكا خاصا ومنشأة عامة ، وأن من بين الممتلكات التى فجرها الحوثيون ودمروها بشكل كامل 32 منزلا سكنيا، و57 مركزا ومحلا تجاريا، و 3 مقرات حزبية، و 10 مبانى ومنشآت حكومية.

كما دمرت المليشيات 6 مرافق صحية فى المحافظة، و35 مدرسة ومجمع تعليمى تدميراً كاملاً أو جزئياً، إضافة إلى تعطيلها 10 آبار للمياه، بحسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن المليشيات تنتهج جريمة التفجير والتدمير للمنازل والممتلكات الخاصة والعامة بشكل ممنهج، والهدف منه التهجير القسري، والتطهير الطائفي، وتركيع بقية السكان، والانتقام من الخصوم.

وأكد أن مثل هذه الجرائم تعد انتهاكا للقانون الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن قائمة الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، وتعتبر انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية.