الحكومة الأمم المتحدة: المبعوث الدولي تجاوز في حق اليمن

أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها ، أن الحكومة اليمنية احتجت لدى الأمم المتحدة، على تجاوز المبعوث الدولي مهامه بمناقشة إجراءات تفتيش السفن في موانئ الحديدة بدلا من جيبوتي.

وأكد وزير الخارجية خالد اليماني، أن اتفاق الحديدة تعثر بسبب رفض المتمردين الحوثيين القبول بالانسحاب وإعادة الانتشار