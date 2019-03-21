شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية حسناء تتصرف بوقاحة وتقوم بهذا العمل المخزي والمخجل مع شاب يمني ..تعرف ماذا حصل بين اليمني والسعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن شاب يمني من انقاذ شابة سعودية من شابين مخمورين حاولا سرقة سيارتها الفارهة .

وكشف شاهد عيان ان الفتاة كانت قد توقفت امام احدى محلات السوبر ماركت لشراء بعض الاغراض حين هاجمها شابان ليتدخل اليمني وينقذها منهما.

ويقول شاهد العيان ان السعودية بعد انقاذها انطلقت بسيارتها ولم تتوقف حتى لتقديم الشكر للشاب اليمني الذي انقذها من كارثة ربما كانت ستدفع ثمنها غاليا.

معتبرا انها تصرفت بوقاحة مع الشاب اليمني الذي خاطر بنفسه لانقاذها ن فما جزاء الاحسان الا الاحسان.