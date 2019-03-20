هاني بن بريك يطلق تصريحات جديدة ويخاطب قادة بريطانيا وروسيا

أطلق نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، تصريحات جديدة مع زيارة وفد من المجلس برئاسة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي إلى روسيا.

وقال بن بريك بتغريدات رصدها "الخليج 365" مساء اليوم: نثمن ونقدر للبرلمان البريطاني والقيادة الروسية التعاطي الإيجابي مع شعب الجنوب بما يخدم المصلحة الدولية والإقليمية ويحقق السلام العادل في المنطقة.

وأضاف الشيخ هاني بن بريك أن العالم اليوم وجد القيادة الجنوبية التي تمثل إرادة شعب الجنوب في نيل حق الاستقلال وبناء شراكة جوار نافعة مع الجمهورية العربية اليمنية.

وكان قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والوفد المرافق له، في زيارة عمل تستغرق عدة أيام، تلبية للدعوة التي وجهت له من وزارة الخارجية الروسية.

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وحسب المجلس الانتقالي الجنوبي، يُجري الزُبيدي، خلال الزيارة عددا من اللقاءات المهمة مع عدد من كبار المسؤولين الروس في وزارة الخارجية، ومجلس الدوما الروسي، سيتم خلالها مناقشة كافة القضايا المرتبطة بالقضية الجنوبية، وكذا القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

ويرافق الرئيس الزُبيدي في زيارته، كل من: اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، ود.ناصر الخبجي، المهندس عدنان الكاف، والمحامية نيران سوقي، أعضاء هيئة الرئاسة، ود.عبدالسلام حميد، عضو الجمعية الوطنية، والأخ وليد محمد فضل، مدير إدارة العلاقات بمكتب رئيس المجلس الانتقالي.

هذا وكان في استقبال الزُبيدي والوفد المرافق له على أرض المطار، مستشارون روس، وفريق لمجلس الانتقالي الجنوبي في روسيا الاتحادية برئاسة د.على الزامكي، مدير مكتب العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي في روسيا الاتحادية، ونائبه الأستاذ محمد العفيفي.