شرطة تعز تطلق حملة أمنية لملاحقة العناصر الخارجة عن القانون

أطلقت شرطة تعز اليوم الأربعاء، حملة أمنية لتثبيت الأمن وضبط العناصر الخارجة عن القانون والمطلوبين أمنيا، بناءً على توجيهات رئيس اللجنة الأمنية محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان.

وتشكلت الحملة من عشرين طقم مكونة من مختلف الوحدات الأمنية في المحافظة، باشرت انتشارها اليوم في عدد من مناطق المدينة، لملاحقة المطلوبين وتثبيت الأمن.

يأتي ذلك بعد إقرار اللجنة الأمنية العليا أمس الثلاثاء برئاسة المحافظ، عددا من الإجراءات الأمنية؛ منها تشكيل شرطة تعز بقيادة العميد منصور الأكحلي لحملة أمنية لضبط كافة المطلوبين أمنيا ومثيري الفوضى.

وأهابت شرطة تعز بجميع المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أماكن وجود المطلوبين أمنيا ومثيري الفوضى، والمساهمة في تحقيق الاستقرار واستتباب الأمن في المحافظة.

وجددت الشرطة تأكيدها على أنها ستتخذ كافة الإجراءات الأمنية للتعامل مع مظاهر الفوضى وحفظ أمن المواطن، كما تشدد على الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأرواح المواطنين أو مخالفة القانون.