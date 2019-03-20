شكرا لقرائتكم خبر عن الاخوان يشهرون هيئة جديدة لمواجهة السعودية والامارات في اليمن بدعم قطري "اسم وتفاصيل خطيرة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يستعد ناشطون يتبعون تنظيم الإخوان المسلمين إشهار ما تسمى (الهيئة الوطنية لحماية السيادة)، الجمعة القادمة، بمدينة تعز وسط اليمن، بتمويل من دولة قطر.

وتحدث الدكتور الاخواني فيصل الحذيفي، المعروف بمواقفه العدائية للتحالف العربي، في صفحته على الفيسبوك، بتدوينات عدة عن أهداف (الهيئة الوطنية لحماية السيادة).

وأكد، في إحدى تدويناته، على ضرورة تضمين بيان إشهار الهيئة من أسماها "الدول المعتدية والمنتهكة للسيادة مثل الإمارات والسعودية"، في سياق حديثه عن ملاحظات بعض الأعضاء المؤسسين للهيئة.

وأضاف الحذيفي: "إذا كنا غير قادرين على تسمية الأشياء بمسمياتها، فنحن لا نختلف عن صمت الرئيس وفريقه الحكومي والأحزاب الموالية.. ولن نضيف شيئاً في عملنا هذا".

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وأردف فيصل الحذيفي، قائلاً: "لن نكون في تعز أقل وطنية وشجاعة من المتظاهرات بعدن والمتظاهرين في المهرة وسقطرى".

ويحرص فيصل الحذيفي، المبادر لتأسيس هذه الهيئة بضوء أخضر إخواني ودعم قطري، على تسويق مهزلة استقلالية مكونهم، والتعبير عن ضرورة تجاوز سياسة التقية التي تمارسها قيادات حزب الإصلاح المقيمة في الرياض تجاه دول التحالف العربي.

وتشير المعلومات الأولية إلى انتهاج المكون المقرر إشهاره الجمعة القادمة، مواقف سياسية تعبر بوضوح عن حقيقة موقف قيادات تنظيم الإخوان الممولين قطرياً والقريب خطابهم من خطاب مليشيات الحوثي -ذراع إيران في اليمن- ضد مواقف التحالف العربي المساند لليمن.

وتنشط الاستخبارات القطرية في تعز عبر تمويل تشكيلات إخوانية مسلحة تسمى "الحشد الشعبي"، وتأسيس منظمات معادية للتحالف العربي "الهيئة الوطنية لحماية السيادة" أنموذجاً.