شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة روسية مباغتة للحوثيين وإعلان رسمي هو الأول من نوعه منذ انطلاق العاصفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، اليوم الأربعاء، إن بلاده تسعي إلى افتتاح قنصلية في العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك خلال لقاء اجرته قناة الحدث مع السفير الروسي في اليمن ديدوشكين.

ونقلت القناة عن السفير والذي يزور عدن قوله: زيارتي إلى عدن بهدف دعم الحكومة الشرعية، ونسعى لفتح قنصلية فيها.

وجاء تصريح السفير الروسي لدى اليمن بالتزامن مع زيارة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي إلى موسكو.

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