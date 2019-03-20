شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفاجئ الجميع وتعلن قرار جديد حول اليمن بالتوافق مع دولة خليجية "تفاصيل" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الأربعاء 20 مارس/ آذار 2019م، إن بلاده تشدد دائماً على ضرورة التوصل لحل سياسي في اليمن.
جاء ذلك خلال اجتماعات الحوار الاستراتيجي الأمريكي – الكويتي، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وأوضح الصباح، أن الكويت تتفق مع واشنطن على حل الأزمة اليمنية على أساس المرجعيات السياسية.
ولفت إلى أن بلاده ترتبط مع الولايات المتحدة بعلاقات قوية في مختلف المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تفاجئ الجميع وتعلن قرار جديد حول اليمن بالتوافق مع دولة خليجية "تفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.