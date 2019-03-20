شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفاجئ الجميع وتعلن قرار جديد حول اليمن بالتوافق مع دولة خليجية "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الأربعاء 20 مارس/ آذار 2019م، إن بلاده تشدد دائماً على ضرورة التوصل لحل سياسي في اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماعات الحوار الاستراتيجي الأمريكي – الكويتي، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

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وأوضح الصباح، أن الكويت تتفق مع واشنطن على حل الأزمة اليمنية على أساس المرجعيات السياسية.

ولفت إلى أن بلاده ترتبط مع الولايات المتحدة بعلاقات قوية في مختلف المجالات.