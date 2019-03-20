شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..الفنان اليمني الشاب الاكثر شعبية في هيئة مغايرة وصادمة بسبب مرض مفاجيء(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة للفنان اليمني المبدع صاحب الصوت الرخيم " أحمد الحبيشي " وهو طريح الفراس وقد بدت مظاهر الاعياء والمرض واضحة على وجهه وجسدة الذي فقد بعض الوزن

ويعد الفنان الحبيشي من افضل الاصوات اليمنية التي تخظى بشعبية واسعة في مختلف المناطق اليمنية كما يتميز بقدراته المتفردة في عزف الة العود وهو ما شهد له به عازف العود الأول في اليمن الفنان الراحل " فيصل علوي ".

