تعز: أهالي قرية "عركب" شرقي صبر يستغيثون بعد تفشي الكوليرا

أطلق أهالي قرية "عركب" الواقعة شرقي جبل صبر بمحافظة تعز، نداء استغاثة بعد تسجيل حالة وفاة بوباء الكوليرا و رصد15إصابة. وقال الأهالي في مناشدة تلقاها"يمن شباب نت"، إن وباء الكوليرا يفتك بسكان القرية البالغ عددهم قرابة ثلاثة ألف نسمة في ظل غياب كلي لدور مكتب الصحة والمنظمات الإغاثية. وأوضحت المناشدة، أن امرأة وأسمها "جواهر محمد مثنى" 45عاما توفت بعد إصابتها بوباء الكوليرا نظرا لعدم وجود العلاجات اللازمة. وناشد أهالي القرية محافظ المحافظة نبيل شمسان ومكتب الصحة بالمحافظة، والمنظمات الاغاثية إنقاذهم من الوباء الذي يفتك بالسكان ولاسيما الأطفال. ومؤخرا انتشر وباء الكوليرا بمدينة تعز بشكل كبير، حيث سجل وفاة 9 حالات في المدينة فيما المصابين بالمئات.



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