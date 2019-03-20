عبدالله العوبثاني: النفط "نقمة" على اليمن والجهات الرقابية تظل "معطلة"

قال عبدالله العوبثاني، الناشط الحضرمي، فى تصريحات صحفية لموقع "اليمن العربي"، إنه كان يأمل أن يكون النفط داخل اليمن نعمة، مثل دول كثيرة، مُشيراً إلى أنه فوجئ ومعه الأجيال السابقة بتحول النفط إلى "نقمه" بكل ما تحمل الكلمة من معنى، خاصة التلوث البيئي ونهب الثروات وعدم وجود تنمية مستدامة.

وأضاف الناشط الحضرمي، أن الوضع أصبح كارثي على الشعب اليمنى فى هذا القطاع، نظراً لاستغلال النفط أسوء استغلال ونهب ثروات الدولة اليمنية، فى صمت مُستمر للجهات الرقابية، واصفاً إياها بـ "المُعلطة".

واستكمل "العوبثاني" نطمح فى المستقبل بجهود الشباب والمخلصين من أهل الوطن إلى صياغة قوانين وإعداد لوائح وملاحقة سرقوا الثروة، حتى يُصبح استكشاف النفط "نعمة" على الشعب اليمنى.

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