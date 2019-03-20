جريمة بشعة تهز مديرية الحبلين.. شخص يقتل والدته وأفراد مقربين

أقدم شخص من قرية حيد ردفان مديرية الحبيلين باطلاق النار، بشكل هستيري على افراد عائلته مما ادى إلى قتله لوالدته واخته وعمه بالاضافه إلى إصابه آخرين من أسرته.

وقام بعدها بالفرار والاحتماء باحد الشعاب واطلاق النار على كل من يقترب اليه وفور وصول البلاغ إلى قياده اللواء الخامس دعم وإسناد بردفان تحرك فريق من قوات التدخل السريع لاجل القبض على الجاني، وحين وصلت القوات الأمنية باشرهم باطلاق النيران عليهم مما اضطر قوات الحزام الأمني بالرد عليه وادى ذلك إلى مقتله.

ونتيجة لهذه الجريمه البشعه التي هزت ردفان فقد تم ادانتها واستنكارها شعبيا والكل مستغرب مما صار حيث وانه لم يتم حدوث إجرام سابق كما حصل اليوم من شخص ضد افراد عائلته مهما كانت نفسيته أو الحاله النفسيه التي يعاني منها.