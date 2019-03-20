مدينة سيئون تحتضن تشكيل لجنة للرياضة النسوية

احتضنت مدينة سيئون صباح اليوم، تشكيل لجنة للرياضة النسوية بوادي حضرموت في الاجتماع الذي تراسه على يسلم باشعيب المدير العام لمكتب الشباب والرياضة وبحضور الاخوة صلاح سالم باوزير وأحمد بارفيد ممثلا مكتب الشباب والرياضة بالقطن وتريم وفهمي مطران ممثل مكتب وزارة التربية والتعليم، وبحضور عدد من النساء من مديريات سيئون، القطن وتريم.

في مستهل الاجتماع اعطى المدير العام لمكتب الشباب والرياضة لمحة عن مهام اللجنة. مؤكدا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتنشيط الرياضة في هذا الوسط المهم من المجتمع مؤكدا دعم المكتب للجنة من خلال تنظيم الدورات التأهيلية المختلفة وكذا إنشاء عدد من الملاعب الخاصة والمناسبة بالرياضة النسوية مثل العاب تنس الطاولة والبادمنتون (الريشة) والشطرنج والمسابقات الثقافية. ومشيرا إلى التعاون بين جامعة سيئون واللجنة من أجل تطوير ونشر الرياضة النسوية والاهتمام بها.

معلنا عن دعم المكتب للجنة بميلغ 300 ألف ريال من أجل تسير النشاط في المديريات الثلاث.

شاكرا في ختام كلمته الدعم اللامحدود لتشكيل فرع للرياضة النسوية بالوادي من قبل نادية عبدالله، وكيل قطاع المرأة في وزارة الشباب والرياضة، والتي وعدت بتقديم كل ما يمكن من أجل انجاح عمل اللجنة وتطوير الرياضة النسوية في وادي حضرموت.

وبعد الاستماع للملاحظات من قبل الحضور تم تشكيل اللجنة من التالية اسمائهن:

ليلى صالح باوزير - رئيسا

حنان على بن سميط - أمينا عاما

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ايمان عبدالله عبيد - نشاطات

نسم عبدالله باخوار - أمينة للمال

نجلا عبود بن عبدان - إعلامية

وعضوية كل من:

فنون خالد العامري

ابتسام صالح بن عبدون