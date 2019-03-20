سفير اليمن في ماليزيا يلتقي الرئيس هادي.. ماذا قال عقب اللقاء؟

كشف سفير اليمن في ماليزيا اليوم عادل باحميد عن لقاء جمعه مع رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في مقر اقامته المؤقت.

ونشر عادل باحميد صورة له مع الرئيس هادي وقال "تشرفت الليلة بلقاء الأخ الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حفظه الله. مجددين العهد على استعادة الدولة ودحر الانقلاب. وعلى المضي نحو اليمن الاتحادي القائم على العدالة والمساواة والتنمية والبناء".

ولم يوضح باحميد ملابساته زيارته وتفاصيل أكثر حول اللقاء الذي جاء في ظل العلاقات المميزة بين اليمن وماليزيا.

وكان باحميد ظهر مؤخرًا في كوالالمبور مع رئيس وزراء البلاد وقال "مع جلالة الملك الماليزي السلطان عبدالله ودولة رئيس الوزراء تون د.مهاتير بن محمد في أثناء مراسم استقبال الرئيس الكوري اليوم بساحة البرلمان الماليزي".