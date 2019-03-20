شرطة فوة تقبض على متهم بحوزته 185 قرص مخدر بالمكلا

تمكنت قوة أمنية من مركز فوة، اليوم الأربعاء، من القبض على مشتبه به ببيع وترويج الحبوب المخدرة في منطقة الطويلة غرب المكلا.

ونجحت القوة الأمنية من قسم التحريات بمركز فوه، بقيادة الملازم أول عبد الله باحريش مدير المركز، من إلقاء القبض على المشتبه به، بعد عملية رصد ومتابعة، حيث تم توقيفه وضبط 185 قرص مخدر بحوزته.

يذكر أن الملازم أول عبدالله باحريش استلم مهامه نائبا لمدير مركز فوة مطلع الشهر الحالي، بدلا عن الملازم ثاني بخيت الجريري والذي بدورة عُين نائب لمدير مركز شرطة المكلا.

يأتي ذلك ضمن خطة المداولة بين مدراء المركز في أمن مديرية المكلا والتي انتهجتها القيادة الأمنية بالمديرية بقيادة العقيد عيسى العمودي مدير أمن مديرية المكلا بهدف رفع مستوى العمل في المراكز.