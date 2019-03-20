بالصور.. مدير سيحوت بالمهرة يكشف عن سلسلة مشاريع خدمية وتنموية

كشف مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد سعيد على الزويدي عن توجيهات لمحافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت لتنفيذ عددا من المشاريع الخدمية والتنموية في المديرية.

وقال الشيخ الزويدي أن تلك المشاريع تشمل بناء غرفة إضافية ومستودع وسكن الأطباء سيبدأ العمل في تنفيذها في خلال النصف الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى تزويد المستشفى بمعدات طبية حديثه وتأثيثه وتأهيل الوحدة الصحية في منطقة موقض، وطلب من قوات التحالف توفير سيارة إسعاف جديدة.

وأضاف مدير مديرية سيحوت أن ضمن المشاريع التي وجه المحافظ باكريت بتنفيذها في المديرية، توفير مولد بقوة 150 -200 كيلو واط، واستكمال بناء مدرسة حي الصيادين التي تعثر تنفيذها منذ 2009، مؤكدا أنه سيبدأ العمل فيها خلال الأسبوع القادم.

وكذا استكمال بناء مكتب التربية وإنشاء قاعة اجتماعات مع ملحقاتها وترميم مدرسة مصعب بن عمير بمنطقة موقض، وإنشاء ظلات لأربع مدارس في سيحوت، وبناء مدرسة جديدة في منطقة غتور (البادية)، وبناء مدرسة من 9 صفوف مع ملحقاتها وكذا مركز صحي في منطقة عتاب، وترميم وتأهيل مكتب النقل بالمديرية.