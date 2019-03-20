محافظ حجة يعلن استكمال صرف مرتبات موظفي كشر وقارة لشهرين

أعلن محافظ حجة المعين من الشرعية اللواء عبدالكريم السنيني اليوم عن استكمال الترتيبات لصرف مرتبات مديريتي كشر وقارة بمحافظة حجة لشهري يناير وفبراير الماضيين.

وقال المحافظ في بيان له "بتوفيق من الله وبجهود مكثفة بذلتها السلطة المحلية تم صرف المبلغ المخصص لمرتبات موظفي مديريتي كشر وقارة لشهري يناير وفبراير".

وأكد السنيني أن المبلغ تسلمه بنك الكريمي من البنك المركزي في عدن وسيتم الصرف عبر فروع الكريمي لعدد 1352 موظف هم إجمالي قوام الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية في المديريتين وفقًا لكشوفات 2014".

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ووجه المحافظ الشكر لرئيس الوزراء ولوزارة المالية على تعاونهم في استكمال إجراءات الصرف، لموظفي المديريتين المنكوبتين، وفقا لموقع المصدر أون لاين.

وشهدت مديرية كشر وجزء من مديرية قارة مواجهات عنيفة خلال الفترة الماضية دامت قرابة شهرين انتهت باجتياح الحوثيين للمنطقة وشهدت المنطقة موجة نزوح غير مسبوقة كما تعرض المواطنون لحملة تنكيل وتدمير لممتلكاتهم ولا تزال المنطقة مغلقة أمام الإعلام والمنظمات التي لا تستطيع أن تقف على حجم الإنتهاكات والدمار الذي أحدثه المسلحون الحوثيون بعد تمكنهم من السيطرة على المنطقة وقتل العشرات من الرجال وتدمير وحرق المنازل والمزارع والمركبات.

وتقع محافظة حجة إلى الشمال الغربي للعاصمة صنعاء، وتبعد عنها بحدود (123) كيلو مترًا، ويشكل سكان المحافظة ما نسبته (7.5%) من إجمالي سكان الجمهورية، وتحتل المرتبة الخامسة بين محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، وعدد مديرياتها (31) مديرية، ومدينة حجة مركز المحافظة، وأهم مدنها حرض وعبس.