السيرة الذاتية لـ "حافظ معياد" محافظ البنك المركزي الجديد

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 2019م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ، حافظ فاخر معياد محافظًا للبنك المركزي اليمني.

وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" سيرته الذاتية

كان رئيس اللجنة الاقتصادية وهي لجنة اقتصادية شكلها الرئيس هادي مؤخرًا لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المنهارة، وإنقاذ العملة المحلية من التدهور.

ومعياد من الشخصيات التي كانت مقربة من الرئيس الراحل على عبدالله صالح، وتربطه معه علاقة مصاهرة بحسب مصادر إعلامية يمنية، وهو من مواليد العام 1968 في صنعاء، بحسب ما كُتب على صفحته الشخصية في "فيس بوك".

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وفي عام 2004، عين صالح معياد مديرًا لمجلس إدارة بنك التسليف الزراعي (كاك بنك) الذي أنشئ حينها، وبقي في منصبه ذلك حتى العام 2010.

وفي العام 2010، عين صالح، حافظ معياد، رئيسًا لما يعرف بالمؤسسة الاقتصادية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.

وكان معياد أيضًا أحد المشرفين على بطولة "خليجي 20" التي أقيمت في عدن عام 2010.

ولم يبق معياد كثيرًا في اليمن منذ ذلك الحين، حيث ظل متنقلًا في عواصم عربية وعالمية عديدة، فيما تتهمه صحف ومواقع يمنية بافتتاح وبناء وشراء عقارات وشركات عديدة في الكثير من الدول.