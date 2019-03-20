اشتباكات مسلحة بين حوثيين ورجال قبائل في البيضاء لهذه الأسباب

كشفت مصادر محلية عن اندلاع اشتباكات مسلحة بين رجال إحدى القبائل وعناصر ميليشيا الحوثي في مدينة رداع بمحافظة البيضاء.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قبائل "آل الحطام" مع عدد من عناصر المليشيات الحوثية يقودهم القيادي الحوثي المدعو "أبو الزهراء الريامي"، في محاولة الأخير السطو على أرض تابعة لأهالي الحطام، وفقًا لوكالة خبر التابعة للمؤتمر.

وقالت المصادر، إن أهالي "آل الحطام" قاموا بتسوير أرضهم في مدينة رداع، وأن القيادي الحوثي المدعو "أبو الزهراء الريامي" مع عناصره قاموا بمنع "آل الحطام" من البناء، وزعم القيادي الحوثي أنها تابعة له.

وأوضحت المصادر، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين عقب منع أهالي الحطام من البناء، وأودت الاشتباكات إلى مصرع أحد مرافقي "الريامي"، وإصابة مرافق آخر.

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وأشارت المصادر، إلى أن عناصر المليشيات الحوثية أطلقت النار نحو منزل "جلال الجوفي" المجاور للأرض المتنازع عليها، ما أدى إلى أضرار في منزل وسيارة "الجوفي".

خلفية تاريخية

وتقع محافظة البيضاء إلى الجنوب الشرقي للعاصمة صنعاء، وتبعد عنها بحوالي (267)كيلو متر، ويشكل سكان المحافظة ما نسبته (2.9%) من سكان الجمهورية، وعدد مديرياتها (20) مديرية، ومدينة البيضاء مركز المحافظة، وأهم مدنها مدينة رداع.

وتعد الزراعة النشاط الرئيس لسكان المحافظة، وتنتج المحافظة ما نسبته (2.6%) من إجمالي المحاصيل الزراعية في الجمهورية، وأهمها الخضراوات والمحاصيل النقدية فضلًا عن بعض الصناعات الحرفية والتقليدية، وتضم أراضي المحافظة بعض المعادن من أهمها الحديد، التيتانيوم، رمل الزجاج والسيلكا.