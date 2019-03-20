اخبار الخليج / اخبار اليمن

عبدالله العوبثاني: النفط "نقمة" على اليمن والجهات الرقابية فى خبر كان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
قال عبدالله العوبثاني، الناشط الحضرمي، فى تصريحات صحفية لـ الخليج 365، إنه كان يأمل أن يكون النفط داخل اليمن نعمة، مثل دول كثيرة، مُشيراً إلى أنه فوجئ ومعه الأجيال السابقة بتحول النفط إلى "نقمه" بكل ما تحمل الكلمة من معنى، خاصة التلوث البيئي ونهب الثروات وعدم وجود تنمية مستدامة.

وأضاف الناشط الحضرمي، أن الوضع أصبح كارثي على الشعب اليمنى فى هذا القطاع، نظراً لاستغلال النفط أسوء استغلال ونهب ثروات الدولة اليمنية، فى صمت مُستمر للجهات الرقابية، واصفاً إياها بـ "المُعلطة".

واستكمل "العوبثاني" نطمح فى المستقبل بجهود الشباب والمخلصين من أهل الوطن إلى صياغة قوانين وإعداد لوائح وملاحقة سرقوا الثروة، حتى يُصبح استكشاف النفط "نعمة" على الشعب اليمنى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله العوبثاني: النفط "نقمة" على اليمن والجهات الرقابية فى خبر كان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى