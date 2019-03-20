عبدالله العوبثاني: النفط "نقمة" على اليمن والجهات الرقابية فى خبر كان

وأضاف الناشط الحضرمي، أن الوضع أصبح كارثي على الشعب اليمنى فى هذا القطاع، نظراً لاستغلال النفط أسوء استغلال ونهب ثروات الدولة اليمنية، فى صمت مُستمر للجهات الرقابية، واصفاً إياها بـ "المُعلطة".
واستكمل "العوبثاني" نطمح فى المستقبل بجهود الشباب والمخلصين من أهل الوطن إلى صياغة قوانين وإعداد لوائح وملاحقة سرقوا الثروة، حتى يُصبح استكشاف النفط "نعمة" على الشعب اليمنى.
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