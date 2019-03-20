عبدالله العوبثاني في ضيافة "الخليج 365" لكشف تفاصيل استكشاف النفط ونهب أموال الدولة

يستصيف "الخليج 365" عبدالله العوبثانى، الناشط الحضرمي، خلال ندوة بالقاهرة، تحت عنوان "نفط حضرموت نعمة أم نقمة". ويتحدث الناشط الحضرمي عن بداية انتاج النفط والمشكلات التى تواجه الشركات الكبرى، وعلاقة النفط بالاقتصاد اليمني ونسب حضرموت، إضافة إلى التنمية وتلوث مناطق إنتاج النفط. ومن جانبه، يكشف "العوبثاني" عن قانونية وحدة التصفية والمعالجة، وكيق تُدار شركة بترو مسيله، موجهاً رسائله إلى الحكومة اليمنية.

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