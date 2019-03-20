هاشتاج #‎الزبيدي_في_موسكو يشعل تويتر ويصل لقائمة الترند

وصل هاشتاج ‎#‎الزبيدي_في_موسكو لقائمة الترند على منصة التويتر. ووصل ال‏هاشتاج إلى القائمة 16 على منصة التويتر وهو في تقدم مستمر نحو المراتب الأولى. وتمثل زيارة اللواء عيدروس قاسم الزبيدي ووفد المجلس الانتقالي المرافق إلى موسكو وماحضيت به من لقاءات واستقبال رسمي في وزارة الخارجية؛ مرحلة مفصلية أخرى ومهمة قادمة في تطور العلاقات الدبلوماسية والسياسية الدولية والقضية الجنوبية. ‏وكان رئيس العلاقات الخارجية في البرلمان الروسي قد استقبل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ‎عيدروس الزبيدي في مقر "‎الدوما". وجاء ذلك بحضور مجموعة من البرلمانيين المختصين، على هامش زيارة وفد المجلس الرسمية إلى ‎موسكو.

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