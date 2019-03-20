نائب الرئيس: الشرعية قدمت الكثير من التنازلات لإنجاح اتفاق السويد

أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن على محسن صالح أن الشرعية قدمت الكثير من التنازلات في سبيل إنجاح اتفاق السويد، فيما قوبلت تلك التنازلات بتعنت ورفض مليشيا الحوثي الانقلابية وصمت المجتمع الدولي شجع الحوثيين على استمرار تعنتهم واستهتارهم بكل الجهود المبذولة في إحلال السلام.

جاء ذلك خلال لقاء نائب الرئيس اليوم الأربعاء، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا ماثيو تولر، وناقش معه الأوضاع والتطورات على الساحة الوطنية.

ووفق وكالة "سبأ" الرسمية، لفت الفريق محسن إلى الإنتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الإنقلابية منذ بداية انقلابها على الشرعية والتي كان آخرها الحرب الغاشمة والإبادة الجماعية لأبناء منطقة حجور كشر بمحافظة حجة وما مارسته من قتل وتدمير وتفجير منازل المواطنين وتشريد السكان وضرب الصواريخ البالستيه على المدنيين والنساء والأطفال وتهجير المديرية بكاملها.

وذكر نائب الرئيس أن الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية تمضي وفق خطة مدروسة لتحسين الأداء في المناطق المحررة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وتحسين الخدمات، ومن أولويات الشرعية أيضًا القضاء على الإرهاب واستعادة الدولة اليمنية.

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ونوه نائب الرئيس إلى استعداد الحكومة لتسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية في المناطق المحررة من محافظة الحديدة وفي جميع مناطق الشرعية والعمل على تخفيف معاناة الشعب اليمني.

كما عبر عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة من قبل قيادة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الدول دائمة العضوية والدول الراعية للسلام ومواقفهم الواضحة في دعم الشرعية اليمنية والرافضة للمشاريع التخريبية في اليمن والمنطقة.

من جانبه عبر السفير الأمريكي عن سعادته بهذا اللقاء. مؤكدًا على استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني وتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.