تربية مأرب يكرمون طلاب المدارس الفائزة بالمراكز الأولى في المسابقة العلمية

كرم مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب طلاب المدارس الفائزة بالمراكز الأولى في المسابقة العلمية والثقافية المنهجية التي أقامها المكتب خلال الأربعة الأيام الماضية لطلاب المرحلتين الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2018 - 2019 م.

ووفق متابعة "الخليج 365"، فازت في المسابقة مدرسة الميثاق بمديرية المدينة بالمركز الأول على مستوى مدارس الثانوية بالمحافظة؛ تلتها مدرسة الثورة بمديرية حريب في المركز الثاني، وحلت مدرسة طارق بن زياد الثانوية برغوان في المركز الثالث.

ومن بين المدارس الأساسية حازت رياض ومدارس اقرأ الحديثة بمديرية المدينة على المركز الأول على مستوى المحافظة؛ وجاءت مدرسة خديجة للبنات بمديرية الوادي بالمركز الثاني، ومدرسة الهدى بمديرية حريب في المركز الثالث.

وفي حفل التكريم أشاد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح بالروح التنافسية التي أبداها الطلاب في هذه المسابقات، واعتبرها مؤشرًا على اهتمام الطلاب والقائمين على العملية التربوية للارتقاء بمستوى التحصيل العلمي وتحسين جودة مخرجاته.

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ودعا الدكتور مفتاح إلى تضافر الجهود للنهوض بقطاع التعليم؛ باعتباره حجر الأساس في التنمية والنهضة الشاملة التي تنشدها المحافظة، ويأملها الوطن أجمع.

من جهته أكد مدير عام مكتب التربية بمارب الدكتور علي العباب وجود مدارس شاركت للمرة الأولى في هذه المسابقات العلمية والمنهجية، وحققت مراكز متقدمة فيها؛ مما يؤكد أن هذه المسابقات حققت هدفها في إذكاء روح التنافس والتفاعل معها بما يساهم في تحسين مستوى جودة التعليم في جميع المديريات.

وفي ختام الفعالية كرم الوكيل مفتاح، أعضاء لجان التحكيم والتوجيه بمكتب التربية والطلاب المتميزين والمبرزين في مختلف المواهب العلمية والإبداعية بالشهادات التقديرية والجوائز التشجيعية.

حضر التكريم مدير عام مديرية حريب ناصر القحاطي وعدد من مدراء مكاتب التربية بالمديريات ومدراء المدارس الفائزة