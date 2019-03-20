إصابة طفلين بقصف حوثي في محافظة البيضاء

أصيب طفلان، اليوم الأربعاء، جراء قصف مليشيا الحوثي الانقلابية، منازل المواطنين في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش عن مصدر محلي قوله، إن احدى قذائف المليشيا سقطت على احد منازل المواطنين، في منطقة ذي كالب الاسفل قيفة بمديرية القريشية.

وذكر المصدر أن القذيفة تسببت في اصابة الطفل محمد بن محمد القبسه (12 عاما)، والطفل أديب علي احمد العيشمي (13 عاما)، بجروح متفاوتة.

وتقصف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، قرى ومنازل المواطنين بمديريات محافظة البيضاء بشكل يومي منذ اربع أعوام متسببة في مقتل وجرح المئات من المدنيين، ونزوح الآلاف من منازلهم وقراهم.