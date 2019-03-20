الفريق النخعي يشدد على رفع اليقظة الأمنية والتنسيق بين الوحدات في المهرة

أكد الفريق عبدالله النخعي رئيس هيئة الاركان على أهمية دور الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية بمحافظة المهرة في تحقيق الأمن والاستقرار وتثبيت دعائمه.
وذكر النخعي أن محافظة المهرة تمتلك سواحل طويلة بامتداد (550) كم ومنافذ حدودية، ما يضاعف الحاجة إلى حس أمني عال لحمايتها وتحمل الجميع لمسؤولياتهم كلا في نطاق عمله.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته، اليوم، اللجنة الرئاسية المكلفة بالاطلاع على الاوضاع في محافظة المهرة، برئاسة الفريق النخعي، مع قادة الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية بمحافظة المهرة بحضور المحافظ راجح باكريت.
وشدد النخعي على رفع اليقظة الأمنية والجاهزية العسكرية والتنسيق والتكامل بين أجهزة الأمن والجيش في تنفيذ المهام لتأمين سواحل المحافظة، ومنافذها وتشديد الرقابة عليها والضرب بيد من حديد على كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدًا بأن الدولة لن تتهاون مع من يقصر في عمله وسيتم محاسبته، مثمنًا دور تحالف دعم الشرعية في دعم الحكومة والجيش الوطني.
وأوضح بأن الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، شركاء في المصير والنضال ضد المليشيات الحوثية وإنهاء الانقلاب الحوثي وفي مسيرة التنمية والإعمار واستعادة مؤسسات الدولة.
بدوره استعرض المحافظ باكريت، أوضاع المحافظة بشكل عام والاختلالات الأمنية، والجهود التي تبذلها السلطة المحلية في الجوانب الأمنية والتنموية وتفعيل دور مؤسسات الدولة وفرض هيبتها وتطبيق النظام والقانون، مذكّرًا بأهم المعوقات والإشكاليات التي تعرقل عمل السلطة وأجهزتها وتحول دون تنفيذ مهامها، وقدم حلول ومقترحات لتجاوزها.
واطلع رئيس هيئة الأركان العامة من القادة على الجاهزية القتالية والبشرية والفنية لوحداتهم، مشددًا على الضبط والربط العسكري وتغليب مصلحة الوطن على ما عداها.
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