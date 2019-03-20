مدراء مديريات مدينة تعز يوصون بإنشاء غرفة عمليات مشتركة لمواجهة التحديات

عقد صباح اليوم إجتماع مشترك لمدراء مديريات مدينة تعز الثلاث (صالة. المظفر. القاهرة) لمناقشة عدد من القضايا المهمة وآليات مواجهة أي صعوبات.

ووفق متابعة "الخليج 365"، ناقش الاجتماع الذي عقد في المجلس المحلي بمديرية االمظفر ، ضم مدير عام المديرية سمير عبدالإله ومدير مديرية صالة محمد الكدهي ومدير مديرية القاهرة أحمد جامل ،ناقش ازمة المياه ومدى نجاح معالجات صيانة و اعادة تشغيل العديد من الآبار المتوقفة.

كما تم مناقشة السبل الكفيلة بمعالجة مشكلة الإختناقات المرورية ورفع البسطات العشوائية من الشوارع وإزالة المظاهر العشوائية والإهتمام بالنظافة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة اليات عملية تحصيل الموارد المالية والمعوقات التي تواجه المحصلين وضرورة عمل المعالجات اللازمة.

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وأقر الاجتماع تنفيذ حملة ترتيب وتنظيم مشتركة للأسواق والباعة المتجولين ومحطات الغاز والمحروقات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوصى الاجتماع بتشكيل إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين مديريات المدينة في سبيل خدمة المواطنين ولما يحقق الأمن والسلام في المدينة.

وأكد الإجتماع على أهمية التنسيق مع مدير عام شرطة المحافظة ومدير عام شرطة السير والأشغال والنظافة والتحسين من أجل خدمة الصالح العام والتخفيف من معاناة المواطنين.