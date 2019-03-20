محافظ تعز يشدد على ضرورة منع تداخل الاختصاصات بين الوكلاء

ترأس محافظ تعز نبيل شمسان صباح اليوم اجتماعا بوكلاء المحافظة لتنظيم عمل مكونات ديوان عام المحافظة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أكد المحافظ في بداية الاجتماع، أن المحافظة وحدة إدارية واحدة، مشددا على ضرورة منع تداخل الاختصاصات بين الوكلاء من خلال تحديد وتنظيم مهام كل وكيل ، والعمل كفريق واحد وفقا لقواعد العمل المؤسسي.

وناقش الاجتماع اختصاصات الوكلاء ومهام كل وكيل وعلاقاتها مع الأجهزة التنفيذية والوحدات الإدارية في المحافظة وسبل وآليات الحد من تداخل الاختصاصات.

ووجه المحافظ باعداد لائحة تنظم مهام واختصاصات الوكلاء من أجل مأسسة الديوان العام والأجهزة التنفيذية تسهيلا للعمل ، خدمة للمواطنين والصالح العام.