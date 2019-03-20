جريفيث يلتقي بالمستشارة الألمانية مركل ومسؤول سخر من المبعوث الأممي

التقى المبعوث الاممي الى اليمن جريفيث اليوم الاربعاء بالمستشارة الالمانية انجيلا مركل.

وأفاد مكتب جريفيث، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، بأن: "المبعوث الخاص ممتن للغاية لفرصة الاجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل"، دون إضافة المزيد من التفاصيل.

وعبر المبعوث الأممي عن شكره لدعم ألمانيا المستمر، دون ذكر المزيد من المعلومات حول اللقاء.

وجاء ذلك بعد أن انتقد عضو اعادة الانتشار عسكل زعيل تصريحات جريفيث بشأن الحديدة.

وقال زعيل في حسابه على تويتر إن "الجهود الأممية التي تبذل من أجل تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة، كمن يحرث في البحر".

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وأضاف مخاطبا المبعوث الأممي ورئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة مايكل لوسيجارد: "أنتم كمن يحرث في البحر.. ما سميتموه، الثلاثاء، تقدما ملموسا في تنفيذ الاتفاق الخاص بالحديدة، أصبح سرابا في ميزان الإرهاب الحوثي، بعد لقاء محمد علي الحوثي مع وكالة أسوشيتد برس".

وتابع: "ما قاله الحوثي، هو استخفاف بالأمم المتحدة وبجهودها الرامية للسلام، واستهتار بالمجتمع الدولي".

وأشار زعيل إلى أن "العالم الذي حشدته الأمم المتحدة إلى ستوكهولم لكي تغلفوه بمسمى تقدم في السلام، بات اليوم في مهب الريح".

وتابع مخاطبا جريفيث: "الحكومة اليمنية بذلت كل ما في وسعها للتعاطي معكم من أجل مشاريعكم، ومن أجل السلام، واستجاب التحالف لكل مطالبكم رغم كل الانتهاكات الصارخة على السيادة الدولية حتى تنكشف لكم حقيقة الإرهاب الحوثي".

وكان جريفيث أعلن، الثلاثاء، أن هناك تقدما ملموسا نحو تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، فيما شككت الحكومة الشرعية بنوايا مليشيا الحوثي في تطبيق اتفاق ستوكهولم بعد مرور 3 أشهر.