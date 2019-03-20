شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة ..ارتفاع طاريء لاسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي ( قائمة الأسعار المحدثة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الصرف اليوم الاربعاء 20 مارس الدولار شراء588 Advertisements بيع 592 السعودي شراء 155.30 بيع 156.20

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