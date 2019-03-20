شكرا لقرائتكم خبر عن بالاسم والصورة .. الاعلامي ‘‘محمد العرب’’ يكشف عن خائن حجور ويعلن عن تطورات جديدة .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الإعلامي الميداني بفضائية سكاي نيوز عربية، اليوم، على انضمام محمد صالح الزعكري لجماعة الحوثي.

وقال في تغريدة عبر “:”الآن يمكنني القول ان من خان حجور هو هذا الرجل.. لكن المعركة لم تنتهي والله”.

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وتابع: “كنت على يقين أن هذا الكائن خائن لحجور ولمحافظة حجة ولليمن ، ولا يمكن يوثق به… محمد صالح الزعكري عضوًا في مجلس شورى الانقلاب”.