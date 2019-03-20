شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يوجهة رسالة صلح للسعودية .. هل انتهت الحرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الحوثيون رسالة صلح الى المملكة العربية السعودية , محذرين في نفس الوقت من ان الخاسر الاكبر في حرب اليمن تنحصر في جماعتهم والمملكة , على حد قولهم .

جاء ذلك على لسان القيادي في جماعة الحوثي، حسين العزي، حيث قال في مؤتمر صحفي عقده امس الاثنين في صنعاء أن المستفيد الأول من الحرب في اليمن هي القوى الدولية التي تتاجر في هذه الحرب.، مشيراً الى أن الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا على رأس تلك القوى.​

وأضاف العزي في المؤتمر الصحفي "إننا لا نرغب في الحرب مع المملكة العربية السعودية​، وانما كنا في موقف الدفاع وان الخاسر الوحيد في هذه الحرب هم السعودية واليمن , في محاولة منه لإيصال رسالة للمملكة العربية السعودية".​

وتأتي تصريحات العزي بعد ضغوط دولية وأممية على الحوثيين بضرورة تنفيذ الاتفاق الذي رعته الامم المتحدة في ستكولهم , وبعد ان اتهمت الأمم المتحدة الحوثيين بعرقلة تنفيذ اتفاق السويد بشأن مدينة الحديدة.