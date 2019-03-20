شكرا لقرائتكم خبر عن هذا كل ما بقي لأبناء ”لادن” في مجموعتهم القابضة بعد سيطرة الحكومة السعودية على جزء منها ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لم تعد مجموعة بن لادن العالمية، مجموعة أسرية خاصة ، بعد سيطرة الحكومة السعودية على جزء من ممتلكاتهم عقب حملة مكافحة الفساد التي قادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان .

وأصبحت وزارة المالية السعودية تملك 36.22% من مجموعة بن لادن عبر شركة الاستدامة القابضة و63.78% تحوز عليها شركة بن لادن للتطوير والاستثمار التجاري ويترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال السعودي خالد نحاس.

وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية ونشرتها “رويترز”فإن أخوين فقط من عائلة بن لادن ، جرى تعيينهما في مجلس الإدارة الجديد لمجموعة بن لادن العالمية القابضة، و المكون من 9 أعضاء مايعني خروج الأسرة عن السيطرة الحصرية للشركة.

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الوثيقة أكدت تعيين سعد وعبد الله بن لادن، في مجلس الإدارة الجديد، إضافة إلى رجال أعمال سعوديون كبار من ذوي الخبرة في بعض أنجح شركات المملكة، مثل عملاق النفط المملوك للدولة أرامكو السعودية، ومنتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وجبل عمر للتطوير العقاري.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد صرح لرويترز في ديسمبر/كانون الأول أن مجموعة بن لادن سيصبح لها “مجلس إدارة طبيعي” قريباً بأعضاء من العائلة وممثلين عن ملكية الحكومة بعدما قامت لجنة من خمسة أعضاء بإعادة هيكلة حوكمتها.

وتتوافق الحصة المملوكة لشركة الاستدامة مع الملكية التي تخلى عنها الإخوة بكر وصالح وسعد العام الماضي، بعد احتجازهم في حملة على الفساد بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.