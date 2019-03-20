شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :إعلان حرب وانفجار وشيك للمعارك .. والشرعية ترد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبرت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء، أن ما صدر من تصريحات مؤخراً عن القيادات الحوثية "هو تنصل عن اتفاق الحديدة وإعلان حرب".

وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، بعد اجتماع مع السفير الروسي لليمن في عدن، إن "الحوثيين أعلنوا رسميا تخليهم عن اتفاق السويد من خلال التعزيزات العسكرية وشن الحروب على مناطق متفرقة مثل حجور (في حجة) والحشاء (شمال الضالع)".

ودعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على الحوثيين "حتى لا تنفجر المعارك مجددا في الحديدة".

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وفي هذا السياق، قال بادي: "لم تصلنا حتى اللحظة أية أفكار من المبعوث الأممي بشأن الانتشار في الحديدة".

من جهته، قال السفير الروسي إن "زيارتنا لعدن دعم للحكومة الشرعية ونسعى لفتح قنصلية في عدن".

وكان محمد علي الحوثي اعلن رفض جماعته التخلي عن الحديدة وتحدى الحكومة الشرعية ان تسيطر على الحديدة بالقوة بحسب تصريحات صحفية رصدها مأرب برس.