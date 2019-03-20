شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شحنة أسلحة نوعية قادمة من دولة خليجية لدعم الحوثيين (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القت القوات الحكومية في منفذ شحن البري بين سلطنة عمان ومحافظة المهرة اليمنية على شحنة اسلحة متنوعة قادمة من السلطنة على متن دينا .

وقال مصدر عسكري ان الشحنة الأسلحة التي كانت قادمة من عمان قد القي القبض عليها ليلة أمس في منفذ شحن بالمهرة .

وذكر المصدر أن الشحنة تحتوي على ذخائر ورؤوس متفجرة ومستلزمات عسكرية أخرى وقد حاول المهربون اخفاؤها الا ان رجال الأمن تمكنوا من افشال العملية.

ويرجح ان الشحنة كانت ستصل للحوثيين, والذين يتغذون بالأسلحة والذخائر عبر عمان وساحل المهرة المفتوح .