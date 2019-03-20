شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شحنة أسلحة نوعية قادمة من دولة خليجية لدعم الحوثيين (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - القت القوات الحكومية في منفذ شحن البري بين سلطنة عمان ومحافظة المهرة اليمنية على شحنة اسلحة متنوعة قادمة من السلطنة على متن دينا .
وقال مصدر عسكري ان الشحنة الأسلحة التي كانت قادمة من عمان قد القي القبض عليها ليلة أمس في منفذ شحن بالمهرة .
وذكر المصدر أن الشحنة تحتوي على ذخائر ورؤوس متفجرة ومستلزمات عسكرية أخرى وقد حاول المهربون اخفاؤها الا ان رجال الأمن تمكنوا من افشال العملية.
ويرجح ان الشحنة كانت ستصل للحوثيين, والذين يتغذون بالأسلحة والذخائر عبر عمان وساحل المهرة المفتوح .
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على شحنة أسلحة نوعية قادمة من دولة خليجية لدعم الحوثيين (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.