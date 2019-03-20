شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إكتشاف أنهار من عسل مصفى في أحد جبال اليمن “صور وتفاصيل” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكتشف سكان مدينة حضرموت اليمنية غارا بأحد جبال المدينة يفيض أنهارا من عسل مصفى.

ونقل موقع “أم بس سي” أن الأهالي فوجئوا بالاكتشاف الغريب في أحد الكهوف في وادي دوعن.

وأصبح الموقع مزارا سياحيا يجتذب الزوار إلى المنطقة.

ويجسد المشهد قول الله تعالى: “”وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا…”

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