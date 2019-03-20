شكرا لقرائتكم خبر عن ألوية العمالقة تحذر من إشعال الحرب في الحديدة وتؤكد بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه جرائم مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت قوات الجيش الوطني، ممثلة بألوية العمالقة من أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تحشد الآن لإشعال الحرب مدينة الحديدة من جديد، وأكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه جرائم المليشيا بحق المواطنين.. وأوضحت بأن صبرها نفد أمام تحشيد مليشيات الحوثي الإنقلابية، وإنقلابها على اتفاقية ستوكهولم. وكشفت أن الميليشيا قصفت مواقع في مديرية التحيتا بالمدفعية، واستقدمت تعزيزات عسكرية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة، استعداداً لاستئناف معركة الحديدة، في وقت باتت الميليشيا التي تراوغ في تنفيذ اتفاق ستوكهولم في مواجهة حتمية مع المجتمع الدولي بحسب مصادر يمنية، أكدت أن العالم نفد صبره من الميليشيا وتأكد من رفضها للسلام وسعيها الدءوب لوضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن موانئ ومدينة الحديدة. ومع انقضاء ثلاثة أشهر على توقيع الاتفاق ومن ثم دخوله حيز التنفيذ وتغيير كبير المراقبين الدوليين في الحديدة الجنرال باترك كاميرت نزولا عند رغبة الميليشيا وصل المبعوث الدولي مارتن جريفيث إلى طريق مسدود، بعد أن أسرف في التفاؤل والثقة بالوعود التي قطعت له من قادة ميليشيا الحوثي بتنفيذ اتفاق الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة وفقاً للمقترحات البديلة التي وضعها بالتعاون مع رئيس فريق المراقبين الدوليين الجديد مايكل لو ليسجارد. وبحسب المصادر فإنه طوال الشهرين الماضيين قام المبعوث الدولي بجولات مكوكية بين عواصم المنطقة والعاصمة اليمنية صنعاء للقاء قيادة الحكومة الشرعية وقادة الميليشيا للتسويق لمقترحات تنفيذ الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة بصيغة تراعي الكثير من مطالب الميليشيا، لكنه وصل إلى طريق مسدود، وواجه المبعوث الدولي بحسب المصادر تنصل الميليشيا من الاتفاق وسعيها لتنفيذ مسرحية استبدال مسلحيها في المدينة والموانئ بآخرين من عناصرها بعد ارتدائها اللباس الرسمي لقوات الأمن والشرطة. وفيما كان كبير المراقبين الدوليين يطلب من الطرفين النزول الميداني إلى مقاتليهم لوضع اللمسات الأخيرة للانسحاب، وبعد لقاءات استمرت أكثر من أسبوعين تلقى خلالها موافقة من قبل الشرعية على خطته وفي ذات الوقت فوجئ برفض صريح من الميليشيا للانسحاب إلا بإسقاط ركنين أساسيين في الخطة أولها عدم التحقق من هوية منتسبي قوات خفر السواحل التي ستتسلم الميناءين، والآخر عدم مطالبة الميليشيا بخرائط الألغام للتأكد من نزعها وتدميرها. وواصلت الميليشيا حشد المقاتلين وحفر الخنادق وإغلاق شوارع مدينة الحديدة، واستهداف مواقع قوات الشرعية في المدينة وفي الأرياف الجنوبية، قال موقع ألوية العمالقة، إن ميليشيا الحوثي قصفت مواقع في مديرية التحيتا بقذائف مدفعية 130 أمس، واستقدمت تعزيزات عسكرية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة، استعداداً لاستئناف معركة الحديدة.

