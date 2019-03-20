شكرا لقرائتكم خبر عن في سابقة هي الاولى تغير اسم العاصمة الى اسم رئيس البلاد المستقيل:شاهد ماذا فعل الرئيس الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صادق البرلمان الكازاخستاني في وقت لاحق من اليوم الأربعاء بالقراءة الأولى على تعديل دستوري ينص على إطلاق اسم "نور سلطان" على عاصمة البلاد تكريما للرئيس الأول.

وفي تصريحاته الأولى رئيسا لكازاخستان، اقترح قاسم جومارت توكايف إطلاق اسم نور سلطان نزاربايف على عاصمة البلاد، مؤكدا أن صوره ستبقى معلقة في مؤسسات الدولة.

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وقال توكايف خلال أدائه اليمين اليوم الأربعاء: "علينا تخليد اسم نزاربايف العظيم... وأقترح تخليد اسم ابن زمننا العظيم الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان نور سلطان نزاربايف، بتسمية عاصمتنا أستانا "نور سلطان".

كما اقترح توكايف تسمية كل الشوارع الرئيسة في مراكز أقاليم البلاد باسم نزاربايف، وأكد أن نزاربايف سيبقى يحمل لقب "أب الشعب" مدى الحياة، بموجب القانون الذي تبناه البرلمان سابقا

وكان نزاربايف قد أعلن أمس استقالته من منصب رئيس البلاد الذي شغله حوالي 30 سنة.