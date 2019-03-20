شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: أحمد علي عبدالله صالح يرتزق مولود جديد أطلق عليه هذا الاسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث قائد المقاومة الوطنية طارق محمد عبدالله صالح، تهنئة للسفير أحمد علي عبدالله صالح، وذلك لارتزاقه مولود جديد. وقال في نص برقيته "‏ألف مبررروك أخي السفير أحمد علي عبدالله صالح المولود الجديد الذي أسماه ‎كنعان".

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