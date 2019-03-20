عاجل .. على طريقة نيوزلنداء سفاح يهاجم احد مساجد في لحج .. شاهد صورتة

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عدن - ياسمين التهامي - ألقت قوات الأمن بمحافظة لحج - جنوب اليمن - مساء الثلاثاء على مسلح أطلق النار على مصلين بعد خروجهم من صلاة العشاء .

وقال مصدر محلي في المحافظة " إن قوات الأمن في منطقة خيرة كلد. بمديرية حبيل جبر، بمحافظة لحج. القت القبض على مسلح يدعى (م.ن.خ.س) بعد اقدامه بإطلاق النيران بشكل عشوائي على مجموعة من المواطنين أثناء خروجهم من المسجد بعد صلاة العشاء.

وأوضح مصدر أمني " إن وحدات من الأمن تحركت فور تلقيها بلاغاً حول الحادثة لتتمكن من إلقاء القبض على الجاني بعد مطاردته وتشديد الحصار عليه في أحد جبال المنطقة التي تحصن بها. وحاول مواجهة القوة بإطلاق النار قبل أن يرضخ للاستسلام .

وأضاف المصدر " إن عملية إطلاق النار خلفت إصابة عدد من المواطن بينهم مدرس يدعى "محمود ناصر الدميني" من أبناء ردفان يعمل في السلك التربوي معلماً في أحد مدارس المنطقة. بعدة طلقات في يده ورجله.