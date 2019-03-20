شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مرعب ومخيف للريال اليمني.. ووصول الدولار والريال السعودي مساء اليوم إلى هذا الحد (آخر تحديث لأسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الصرف وبيع العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني ليوم الاربعاء بالعاصمة عدن الموافق 20مارس2019م: الريال السعودي:

الصرف: 158

البيع: 159 الدولار الأمريكي:

الصرف: 597

البيع: 602

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