شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة سفاح مجزرة نيوزيلندا تخرج عن صمتها وتكشف سبب ارتكاب ولدها للعملية الإرهابية بحق المسلمين (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عبرت جدة الإرهابي الأسترالي براندون تارانت الذي قتل 50 شخصا مسلما في مسجد في نيوزيلندا عبرت عن صدمتها مما قام به حفيدها مؤكدة أن السبب وراء ذلك يعود إلى أنه تغير كثيرا بعد سفره إلى نيوزيلندا واستقراره هناك.
وقالت جدة الإرهابي المسيحي في حوار مع قناة أسترالية إن العائلة منهارة من هول الصدمة .
وقالت جدة الإرهابي إنها لم تكن لتصدق هذا الخبر لولا مشاهدتها لفيديو العملية الإرهابية بحق المسلمين.
وحاليا توجد والدة الإرهابي وزوجته تحت حماية الشرطة الاسترالية التي منعت الاتصال بهما حاليا.
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