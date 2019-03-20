عاجل.. سفير روسيا لدى اليمن: ندعم الشرعية ونسعى لفتح قنصلية بعدن

أكد السفير الروسي لدى اليمن، دعم بلاده للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وأضاف، اليوم الأربعاء، 20/آذار/2019 أن بلاده تنوي فتح قنصلية لها في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال: زيارتي لعدن دعم للحكومة الشرعية ونسعى لفتح قنصلية فيها.

يأتي هذا في حين أكدت الحكومة اليمنية أن مليشيا الحوثي أعلنت رسميا تخليها عن اتفاق السويد الأخير الخاص بالوضع في مدينة الحديدة غربي اليمن.

وقالت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، 20/آذار/2019، إن صريحات القيادي محمد الحوثي تعد تنصلا من اتفاق الحديدة وإعـلان حرب.