محافظ المهرة يوافق على تعيين مدراء إدارات ورؤساء أقسام في الخدمة المدنية

وافق محافظ محافظة المهرة، الشيخ راجح سعيد باكريت، على تعيين عدد من مدراء الإدارات، ورؤساء أقسام، في مكتب الخدمة المدنية في المحافظة.

وبحسب مذكرة رسمية - تلقى "الخليج 365" - رفعها مدير مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة، بشأن تعيين عدد من مدراء الإدارات والأقسام في المكتب، فإن المحافظ باكريت أقرّ تعيين الأسماء التي وردت في مذكرة مدير الخدمة المدنية، علي سالم شريه .

ووافق المحافظ باكريت على التعيينات موجّهاً مدير مكتب الشؤون القانونية بإصدار قرارات من وردت أسماءهم ضمن المذكرة الرسمية.

وبحسب مذكرة الخدمة المدنية المرفوعة للمحافظ باكريت للموافقة عليها، فإن التعيينات المقترحة التي صدر الموافقة عليها كالتالي: أولا: مدراء الإدارات

جلال أحمد هزاع مديرا لإدارة الموازنة

عبده جمعان ميطان مديرا لإدارة الإحصاء

رؤوف أحمد عبدالله مديرا لإدارة الرقابة والتفتيش

فارس نعمان عبدالمجيد مديرا لإدارة الأجور

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إخلاص محمد علي هاشم مديرا إدارة السكرتارية

ثانيا: رؤساء الأقسام

رانيا محمد علي البعداني رئيسا لقسم إصدار المرتبات

سحر طه سلام محمد المنصوب رئيسا لقسم السكرتارية

فهمي محمد أحمد إسماعيل رئيسا لقسم التوظيف

وليد محمد عبدالله رئيسا لقسم إدخال البيانات

حسين عبدالله عمور رئيسا لقسم الأجور

زينة علي سعيد فلغوم رئيسا لقسم السجلات.