ألقت الأجهزة الأمنية بمنفذ شحن الحدودي بمحافظة المهرة القبض على شحنة أسلحة ومتفجرات على متن سيارة "متسوبيشي" مجمرك برقم لوحة (8216 م. ر - عمان )، يقودها عماني الجنسية محمد سعيد محسن قمصيت، يحمل رخصة قيادة صادرة عن الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية، فرع صلالة، برقم(11578592)..
ووفق مصادر "الخليج 365"، فإن محاولة تهريبها عبر منافذ المهرة إلى جماعة الحوثي التي تشن حرباً شعواء ضد الشعب اليمني وحكومته الشرعية.
وتقول المعلومات" تحتوي شحنة الأسلحة والمتفجرات المقبوض عليها، على عدد ( 340 ) رأس بازوكا متفجر، وعدد ( 140 ) ألف طلقة ذخيرة لنوع كلاشنكوف "جفري"، حاولت جهات معادية للوطن تهريبها عبر عملائها إلى الحوثيين في صنعاء، وتزويهم بأنواع من الأسلحة لقتل الشعب اليمني وضرب الأحرار في الجيش الوطني المرابطين في ساحات العزة والكرامة.
وسبق إن قامت الأجهزة الأمنية والعسكرية في المنافذ البرية لمحافظة المهرة بالقبض على شحنات من الأسلحة والمتفجرات والمخدرات كانت تحاول عناصر التخريب تهريبها إلى الحوثيين..
وحررت فيها محاضر ضبط وإحالت المقبوض عليهم للقضاء للتحقيق معهم لنيلهم العقاب العاجل إزاء ما اقترفوه بحق الوطن والمواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. القبض على عماني بحوزته شحنة أسلحة للحوثيين في منفذ شحن بالمهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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