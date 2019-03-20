تعز.. السلطة المحلية تناقش توزيع مهام وكلاء المحافظة

ناقش اجتماع للسلطة المحلية بمحافظة تعز برئاسة المحافظ نبيل شمسان، توزيع المهام والاختصاصات لوكلاء المحافظة على الأساس النوعي والجغرافي لتفعيل أداء وكلاء المحافظة لمواجهة متطلبات الإعمال والأنشطة المختلفة في المكاتب التنفيذية والمديريات بالتزامن مع حزمة من الإجراءات المتعلقة بترتيب الاولويات في المحافظة وفي مقدمتها توفير الخدمات للمواطنين واستكمال معركة تحرير المحافظة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، شهد الاجتماع نقاشات مستفيضة من قبل الوكلاء حول توصيف المهام والتخصصات الوظيفية لكل وكيل واهمية الخروج بلائحة تنظيمية وظيفية واضحة تحدد مهام كل وكيل بصورة دقيقة دون تداخل في الاختصاصات وتنظيم العلاقة مع المكاتب التنفيذية والوحدات الإدارية ضمن نطاق نوعي وجغرافي محدد وتعاملهم مع القضايا المتعلقة بتسيير الشؤون العامة والعمل ضمن فريق على درجة عالية من الانسجام والتعاون لتحقيق نتائج مثمرة تصب في خدمة المواطنين.