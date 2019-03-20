إب.. مليشيا الحوثي تنظم دورات طائفية لقيادات تربوية ومدراء مدارس ومكاتب حكومية

كشفت مصادر مطلعة عن تنظيم مليشيا الحوثي دورات طائفية لعدد من القيادات التربوية والتعليمية بمحافظة إب وسط اليمن.

وبحسب المصادر إن المليشيا استهدفت بدورات طائفية عدد من القيادات التربوية والتعليمية ومدراء الإدارات التعليمية والمدارس ومكاتب حكومية من مختلف مديريات المحافظة.

وقالت المصادر إن المليشيا الحوثية نظمت دورة طائفية منذ مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة صنعاء سبق وأن تلقى بعضهم دورات أخرى في محافظة إب ، فيما كانت محتويات الدورات تحمل خطاب الكراهية والطائفية.

وأضافت المصادر بأن مدة الدورة تصل إلى ثلاثة أسابيع متتالية وتضم برنامج محاضراتي وتعبوي مكثف منذ ساعات الصباح الأولى وحتى العاشرة ليلا ، ويتم فيها أخذ هواتف المستهدفين وعزلهم عن مجتمعاتهم ولا يسمح لهم بالتواصل مع أسرهم إلا في أوقات متباعدة وقليلة جدا.

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وفي وقت سابق استهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية بدورات مماثلة مديرات ووكيلات مدارس البنات بجميع مديريات المحافظة وعددهن "١٧٧" إدارية ووكيلة حاضرت فيها القيادية الحوثية بشرى المحطوري وأخلاق الشامي وقيادات حوثية أخرى ركزت على التشكيك بالسنة النبوية وأحاديث عدة وكانت أغلب فقرات تلك الدورة تستهدف الجانب العقائدي ونشر أفكار المليشيا خصوصا وأن محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بقوة السلاح ذات فكر سني وغير مرحب بأفكار المليشيا الحوثية ولا توجد للمليشيا حاضنة شعبية في مديريات المحافظة.

وسبق وأن ألقت القيادية الحوثية محاضرات في جامعة إب استهدفت أكاديمين في الجامعة وشوهدت المحطوري في فيديو وهي تلقن أكاديميين ودكاترة وضيوف بجامعة إب قسم "الولاية" ولاقت الحادثة استياء وانتقادات واسعة لتسخير صرح أكاديمي وتحويله لحوزة ومركز طائفي.

وسيطرت مليشيا الحوثي على إب منتصف أكتوبر 2014م ومارست انتهاكات واسعة في المحافظة التي تعد واحدة من أكثر المحافظات اليمنية تعداد للسكان بعد محافظتي تعز والحديدة.