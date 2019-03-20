صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على تحركات للمليشيا في منبه

قصفت القوات السعودية، اليوم الأربعاء، 20/آذار/2019 تحركات للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. وأضافت المصادر أن الانفجارات الناجمة عن القصف الصاروخي والمدفعي مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر. Advertisements ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات مليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015. وتشهد عدد من جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات عنيفة وتبادلا للقصف بين القوات الشرعية والانقلابيين.

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