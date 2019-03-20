مليشيا الحوثي تواصل مداهمة المنازل والاختطافات في حجور بحجة

أفادت مصادر محلية في محافظة حجة عن استمرار مليشيا الحوثي بالمداهمات لمنازل المواطنين في حجور واختطاف الأهالي.
وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي اختطفوا الزعيم القبلي علي حسن أبدع وآخرين من بينهم محمد حسن منصور وأمير علي قاسم وأحمد محمد دعكم، وآخرين.
وذكرت المصادر أن زعيمين قبليين من بينها أدبع اتفقا مع القيادي الحوثي خالد القاضي علي أن يسلما أنفسهما مقابل أن ينسحب الحوثيون من قرى بني سعيد، ويتوقفون عن نهب المنازل، وخطف الأبرياء، والكف عن إرهاب النساء والأطفال الباقون في المنازل.
وأضاف "بعد ساعتين من تسليم الشيخ أدبع نفسه عاد الحوثيين لمداهمة المنازل، للبحث عما قالوا عن مرتزقة العدوان، وخطفوا كل من وجدوه جريحاً، وحتى اللحظة فإن مصير أكثر من ثلاثين جريحاً ما يزال مجهول".
وذكرت أن الحوثيين نهبوا كل السيارات المتواجدة في قرية بني سعيد، بينما حطموا زجاجات السيارات المعطوبة.
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