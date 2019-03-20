شاهد.. الشاي العدني أكثر المشروبات شهرةً في عدن واليمن عموما

الشاي العدني، يعتبر من أكثر المشروبات شهرةً في اليمن وخصوصا في العاصمة المؤقتة.

ويتم إعداده في العادة في وجبة الإفطار، بالإضافة إلى أنّه يقدم في المناسبات العامة والخاصة.

ويقدم بجانبه نوعٌ معينٌ من الحلويات، مثل البسكويت، والبيتيفور، والكيك، ويمتاز الشاي العدني بأنّه يتألف من الحليب وجوز الطيب والقرفة.

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ووفق تقرير لموقع "العين الإخبارية"، فإن" الشاي العدني.. صاحب المذاق السحري والمميز الذي يقع في عشقه كل من يزور مدينة عدن اليمنية".

ويجتمع اليمنيون في المقاهي التاريخية للمشاركة في تلك السيمفونية الاجتماعية اليومية، عبر احتساء الشاي على طريقتهم الخاصة بنكهاته المختلفة.

وأشاد الكثير من زوار هذه المقاهي بالشاي العدني متحدثين عن مذاقه، وفيما يلي نعيد نشر هذا التقرير: